California exigirá refuerzo de COVID-19 para los trabajadores de la salud

(NOTICIAS YA).-California requerirá que todos los trabajadores de la salud reciban una vacuna de refuerzo COVID-19, según el gobernador Gavin Newsom.

Así lo anunció Newsom el miércoles por su cuenta de Twitter:

"California requerirá que los trabajadores de la salud reciban su refuerzo, tras ómicron en aumento, estamos tomando medidas inmediatas para proteger a los californianos y asegurarnos de que nuestros hospitales están preparados. Más por venir en nuestro anuncio oficial de mañana", publicó Newsom en Twitter.

More to come in our official announcement tomorrow.

With Omicron on the rise, we’re taking immediate actions to protect Californians and ensure our hospitals are prepared.

BREAKING: California will require healthcare workers to get their booster.

Los trabajadores de la salud de California ya deben estar completamente vacunados contra COVID-19. El gobernador Newsom emitió ese mandato en agosto con una fecha límite en septiembre, después de que la variante delta de rápida propagación del COVID-19 se convirtiera en la cepa dominante del virus en el estado.

Actualmente, los trabajadores de la salud en California pueden solicitar una exención religiosa o médica para la vacuna.

The Omicron variant is spreading across the world so we’re stepping up our efforts to get more people boosted and keep Californians safer.

California will require all healthcare workers to get their boosters.

Tune in at 10:30AM PT tomorrow for more. pic.twitter.com/m3iprcioU1

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) December 22, 2021