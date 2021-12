Inician reparaciones de emergencia en el muelle de Ocean Beach

(NOTICIAS YA).-La ciudad de San Diego comenzará las reparaciones de emergencia en una sección del muelle Ocean Beach Pier a partir de esta semana para reparar los daños causados ​​por las condiciones de la tormenta en enero de 2021, se anunció el lunes.

Según un comunicado de la ciudad, se espera que las reparaciones demore alrededor de cuatro meses, dependiendo del clima y las condiciones de las mareas. Una vez que se completen las reparaciones, el muelle se reabrirá por completo por primera vez en más de un año.

En enero, el muelle de 55 años resultó dañado por las fuertes olas. Los equipos de la ciudad repararon las barandillas rotas a lo largo del muelle antes de que reabriera parcialmente el 28 de mayo. El extremo oeste del muelle ha permanecido cerrado al público después de un daño significativo a dos columnas, también conocidas como pilotes, que sostienen verticalmente la estructura.

El muelle, que ha estado cerrado desde enero, ha tenido un tic-tac desde que la ciudad completó una inspección en 2019 y descubrió que había "llegado al final de su vida útil". Las reparaciones de emergencia están pensadas como una solución temporal.

“Esperamos completar estas reparaciones de emergencia para que los habitantes de San Diego puedan disfrutar una vez más de todo lo que este emblemático hito tiene para ofrecer”, dijo el alcalde Todd Gloria. "También estamos trabajando en un plan a largo plazo para mantener el Ocean Beach Pier accesible y en buena forma para las generaciones venideras".

Emergency repairs start this week on the iconic #OBPier to fix damage caused by high surf in January. The repairs should take about four months, then the 55-year-old pier will be fully reopened for the first time in more than a year. #ForAllofUs🌊 pic.twitter.com/q66dJdmO6b

— San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) December 21, 2021