Organizaciones en el Valle solicitan al congreso extender el crédito tributario

Diferentes organizaciones han solicitado al congreso tomar acción para extender el crédito tributario por hijo, una de ellas el Bread of the Word, la cual indica que miles de personas que no tienen un estatus legal en el país fueron excluidas a las ayudas que se dieron debido a la pandemia provocada por el virus del COVID 19, aunque muchos de ellos representan trabajos esenciales no fueron tomados en cuenta y también se señaló que tienen más posibilidad de ser propensos a enfermedades por estar expuestos a trabajar.

La ayuda del crédito tributario es de gran ayuda para esas familias donde los padres no han dejado de trabajar para poder mantener a sus familias, al no dejar de hacerlo están mayormente expuestos a enfermarse y contraer la enfermedad del COVID 19 en comparación a otros que no representa un riesgo por no estar trabajando sin embargo reciben ayuda financiera.

Se está luchando por hacer que el crédito tributario sea repartido en todas las familias, sin importar si tienen o no ingresos.

Administradores del Banco de Comida del Valle, indican que a raíz de la pandemia el incremento de personas que solicitan la ayuda alimentaria ha incrementado considerablemente, ya que carecen de la canasta básica.

Revelan que servían alimento a cerca de 142,000 personas por semana, actualmente es un promedio de 76,000 personas por semana. El banco de alimentos recibe muchas donaciones de empresas y compañías para poder ayudar a las personas que no tienen comida en casa.

La organización Bread of the Word espera que el congreso extienda la expansión del crédito tributario y beneficie a todas las familias con o sin ingresos.