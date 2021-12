Protesta de trabajadores crea retraso en recolección de basura en Chula Vista

(NOTICIAS YA).-Por quinto día consecutivo, continúa la huelga por parte de los empleados de recolección de basura, quienes se han estado manifestando afuera de varias ubicaciones del área de San Diego las 24 horas, en busca de un mejor contrato laboral.

Republic Services Garbage and Recycling es la segunda compañía de recolección de basura y reciclaje más grande de San Diego y los Estados Unidos, y al parecer la relación laboral ya no es como era antes.

El sindicato que representa a aproximadamente 250 empleados dijo que no puede ponerse de acuerdo con la empresa.

“Muchas cosas han cambiado, no nos dan la misma tensión que nos daban antes, queremos que nos den un poco más de respeto.” Dijo Carlos Chávez Jr, empleado de Republic Services.

Mientras continúa la huelga, el servicio de basura se ha detenido, lo que significa que las personas que viven en Chula Vista y Kearny Mesa están viendo botes de basura desbordados.

En el área de Clairemont, alrededor del 90 por ciento de los empleados son hispanos que no pararon aun en tiempos difíciles durante la pandemia. Una pandemia que vio un aumento de despojos peligrosos en todos los hospitales.

“Llegábamos y no se miraba el bote, los hospitales generan mucha basura y nosotros allí andábamos afuera sin la vacuna. A nosotros nos decían no ustedes son héroes gracias siguen haciendo lo mejor que puedan pues ahora que ya es tiempo para sentarnos y darnos un mejor contrato o sea ya no quieren ya no somos héroes.” Agregó Chávez Jr.

Tratamos de hablar con la compañía pero solo tienen un mensaje de voz en la que dicen que se encuentran en negociaciones con los representantes del sindicato de algunos de sus trabajadores y se ha interrumpido el servicio en algunas áreas de San Diego como Armour st, Clairemont Mesa, Newton y Chula Vista.