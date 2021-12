Trump abucheado tras revelar que recibió vacuna de refuerzo contra Covid

(POLÍTICA YA). – El que siembra cosecha, dice el refrán, algo que pudo comprobar el expresidente Donald Trump durante un evento en Dallas Texas.

Seguidores Abuchean A Trump Por Recomendar La Vacuna Contra Covid

Trump fue abucheado por la audiencia cuando dijo que había recibido una inyección de refuerzo de Covid-19, según el video del evento de prensa cerrado que se compartió en las redes sociales.

Durante años el magnate afirmó falsamente que las vacunas eran peligrosas y deliberadamente se negó a ser visto vacunándose contra Covid-19 mientras era presidente.

El expresidente hizo la revelación el domingo por la noche durante la última parada de The History Tour, un programa de entrevistas en vivo que ha estado haciendo con el expresentador de Fox News, Bill O’Reilly.

"Tanto el presidente como yo estamos vacunados", dijo O'Reilly en el American Airlines Center, provocando algunas burlas de la audiencia, según el video compartido en línea por "No Spin News" de O'Reilly.

"¿Recibiste el refuerzo?" le preguntó a Trump. "Sí", respondió el expresidente. "Yo también lo recibí", dijo O'Reilly, provocando más “boos”.

"No, no, no, no, no", dijo Trump en el video, aparentemente tratando de calmar los abucheos. "Está bien, es un grupo muy pequeño allí".

'You’re playing right into their hands' when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR — No Spin News (@NoSpinNews) December 20, 2021

CHOCANTE

La situación que enfrentó Trump es chocante ya que, a pesar de defender los esfuerzos de su administración para desarrollar vacunas Covid, rara vez habla de su propia vacuna y se ha negado en gran medida a alentar a otros a obtenerla.

Ivanka Trump Se Vacuna Y Seguidores De Su Padre Pierden La Cabeza

Trump, quien contrajo Covid cuando era presidente, recibió su primera vacuna Covid-19 fuera de la vista de la prensa antes de dejar el cargo. CNN informó meses después que su vacunación no fue registrada por fotógrafos o videógrafos oficiales, según una persona familiarizada con el asunto.

Además, Trump no participó en un anuncio de servicio público de Covid-19 que incluía a todos los demás expresidentes vivos.

En una entrevista al diario The Wall Street Journal en septiembre, Trump dijo que era poco probable que recibiera el refuerzo, porque sentía que estaba "en buena forma desde ese punto de vista".

Esta no es la primera vez que Trump recibe abucheos cuando habla de vacunas.

"Creo totalmente en tus libertades. Lo hago. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero te recomiendo, toma las vacunas. Yo lo hice. Es bueno. Toma las vacunas", dijo Trump en un evento en Alabama en agosto.

Algunos en la audiencia respondieron abucheando la declaración.

"No, está bien. Está bien", dijo Trump, aparentemente reconociendo los abucheos. "Obtuvieron sus libertades, pero casualmente tomé la vacuna. Si no funciona, serán los primeros en saberlo, ¿de acuerdo?"