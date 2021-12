Eduin Caz sube fotografía utilizando máscara de oxígeno, ¿Qué pasó?

El líder y vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, causó una enorme preocupación en redes sociales al compartir una fotografía en donde se le ve portando una máscara de oxígeno, llamando la atención de sus seguidores al pensar que podría tratarse de Covid-19.

El intérprete de 'Ya Supérame', compartió mediante las historias de su cuenta de Instagram, una fotografía junto a una leyenda que dice "Me gusta el frío pero no es algo que me favorezca".

Aunque Caz no especificó las razones por las cuales se tuvo que colocar la máscara, esta no es la primera vez que se le ve utilizando algún tipo de máscara que le permita la oxigenación. Fue el pasado 27 de septiembre que de igual forma compartió una fotografía usando una, aunque en esa ocasión mencionó que se debía al desgaste físico luego de tantas actividades.

Estas han sido semanas ajetreadas para el cantante de 27 años, quien no sale del foco de los reflectores, luego de que una fanática lo acusara de haber tenido relaciones con ella, mientras estaba casado con su actual pareja.

De igual forma, el cantante generó controversias al haber aparecido en Instagram, siendo escoltado por un hombre que portaba un arma. A esto el cantante contestó que todo estaba bien y que estas personas habían sido contratadas por él: "Bueno, familia. Me están preguntando desde ayer que qué pasó con esas armas de fuego y no sé qué y que la camioneta blindada. La camioneta es mía. Los escoltas son contratados de una empresa de seguridad, todo en regla. ¿No me están diciendo que me cuide, pues? Me estoy cuidando" comentó.