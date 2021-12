Gobernador tomará decisión sobre perdón para camionero hispano en 14 días

(NOTICIAS YA).-El gobernador de Colorado, Jared Polis, podría pronunciarse en 14 días sobre si otorga o no el perdón a Rogel Aguilera Mederos, informaron líderes nacionales este miércoles, durante una protesta afuera del capitolio en Colorado.

Con pancartas, camisetas y consignas, decenas de personas levantaron sus voces para exigir la libertad del camionero hispano que fue sentenciado a 110 años de prisión.

“No he podido hablar con él, no lo he visto, yo necesito verlo, yo necesito hablar con él porque me voy a morir”, expresó desde el Capitolio estatal Oslaida Mederos, madre de Aguilera-Mederos.