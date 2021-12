Kyle Rittenhouse, recibido como un héroe por conservadores

(POLÍTICA YA). – Kyle Rittenhouse, el adolescente que disparó y mató a dos personas durante una protesta en Kenosha, Wisconsin hace un año, fue recibido como un héroe y una ovación de pie por parte de miles de asistentes durante una conferencia conservadora que se celebró esta semana en Phoenix, Arizona.

El Peligroso Veredicto Que Absolvió A Kyle Rittenhouse

Los asistentes corearon “¡Kyle! ¡Kyle! ¡Kyle! “en los momentos antes de que subiera al escenario. En el evento AmericaFest se tocó música y lanzó pirotecnia ante su presencia, según informó el diario Arizona Republic.

"Eres un héroe para millones", dijo Charlie Kirk, líder de Turning Point USA, un movimiento centrado en los estudiantes que apoya un mercado libre y un gobierno limitado. "Es un honor poder tenerte".

"Creo que mi juicio fue un ejemplo de cómo ellos intentaron perseguir nuestros derechos de la Segunda Enmienda, nuestro derecho a defendernos y tratar de tomar nuestras armas", dijo Rittenhouse ante un público de cerca de 6,700 personas en el Centro de Convenciones de Phoenix.

Kyle Rittenhouse takes the stage at Amfest in Phoenix pic.twitter.com/BBG8JqiUex

— Jorge Ventura Media (@VenturaReport) December 20, 2021