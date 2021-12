La FDA acaba de aprobar la primera píldora para tratar el COVID-19

(NOTICIAS YA).-La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó este miércoles el primer tratamiento antiviral oral para el Covid-19, confirma el comunicado oficial.

Se trata de Paxlovid, una píldora fabricada por Pfizer destinada a tratar a pacientes con COVID-19 de mayor riesgo.

La aprobación del medicamento es para tratar la enfermedad en:

"La autorización de hoy presenta el primer tratamiento para COVID-19 que es en forma de píldora que se toma por vía oral, un gran paso adelante en la lucha contra esta pandemia global", dijo Patrizia Cavazzoni, MD, directora del Centro de Drogas de la FDA.

La FDA aclara en su sitio web que Paxlovid no está autorizado para estos casos:

Es importante mencionar que Paxlovid tampoco sustituye a la vacunación en personas para las que se recomienda la vacuna COVID-19 y una dosis de refuerzo.

Today, FDA issued an emergency use authorization for the first oral antiviral treatment of mild-to-moderate #COVID19 in adults & pediatric patients who are at high risk for progression to severe disease: https://t.co/MykbfW7D1u pic.twitter.com/STom1pRruX

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) December 22, 2021