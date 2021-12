La FDA aprueba la primera inyección para reducir el riesgo de contraer VIH

(NOTICIAS YA).-La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el primer medicamento inyectable para la profilaxis previa a la exposición (PrEP) para reducir el riesgo de contraer el VIH a través del sexo, anunció el lunes.

Apretude está aprobado para adultos y adolescentes que corren el riesgo de contraer el VIH a través del sexo y que pesan al menos 77 libras, de acuerdo con información de CNN:

"La aprobación de hoy agrega una herramienta importante en el esfuerzo por poner fin a la epidemia del VIH al brindar la primera opción para prevenir el VIH que no implica tomar una pastilla diaria", dijo la Dra. Debra Birnkrant, directora de la División de Antivirales en el Centro de la FDA para Evaluación e investigación de fármacos.

La aprobación del nuevo fármaco "será fundamental para abordar la epidemia del VIH en los EE. UU., incluida la ayuda a las personas de alto riesgo y ciertos grupos donde la adherencia a la medicación diaria ha sido un desafío importante o no una opción realista", agregó Birnkrant.

