Residentes de Langley Park están en alerta tras recientes hechos violentos  

(NOTICIAS YA).- Un día después del hallazgo de un hombre baleado dentro de este complejo de apartamentos en Langley Park, la policía sigue tras la pista de los responsables mientras que residentes del vecindario expresan sentirse aterrorizados pues temen que se trate de un homicidio vinculado a pandillas.

"Andan como 6 o 7 muchachos pero si bien jóvenes, no se porque esta área sea así, deberían de poner mas seguridad, si son pandilleros porque miran la forma de vestir como se visten", expresó un residente del vecindario, quien optó no dar a conocer su nombre.

“Aproximadamente a las 3:30 p.m., los agentes respondieron a la cuadra 7900 de la 14th Avenue para recibir el informe de un tiroteo. Los oficiales ubicaron a la víctima dentro de un apartamento que sufría múltiples heridas de bala. Fue declarado muerto en la escena. La identidad de la víctima será revelada en cuanto los familiares sean notificados", explicó el portavoz de la policía de Langley Park.

Más seguridad es lo que exigen estos residentes tras otro tiroteo ocurrido a plena luz del día. Los vecinos creen que el asesinato está relacionado a un grupo de pandilleros que frecuenta la zona.

"Mucho policía estaba diciendo ayer que ya no dejaban pasar los carros, mucho policía, helicópteros arriba", describió una madre de familia del vecindario.

Según esta madre de familia guatemalteca quien prefirió ocultar su identidad por temor a represalias este tipo de suceso no le sorprende pues se ha tenido que acostumbrar a vivir en medio de la delincuencia.

“Yo me asuste cuando lo vi por aquí tan cerca de donde yo vivo y siempre pasa eso y no ponen seguridad. Ni a lavar puede ir uno, cuando estaba recargando mi tarjeta un grupo de jóvenes como de 16 a 17 años estaban apuñalando a un señor para quitarle su billetera, ya en la noche no se puede caminar, es muy peligroso”, agregó.

Los detectives ofrecen recompensa por información que ayude a dar con el arresto y condena de él o los responsables. Para denuncias llame al 1-866-411- (8477). Puede hacer su denuncia de forma anónima y en español.

De acuerdo con el departamento de la policía este fue el segundo homicidio en cuestión de horas en el condado el día de ayer convirtiéndose en el asesinato 130 en lo que va del año en la entidad.