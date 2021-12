Sebastián Yatra besó a fan en la boca sin importar el Covid-19

Durante su última entrevista en Al Volante, con el Escorpión Dorado, Sebastián Yatra sorprendió a todo el mundo, al ser un poco más desinhibido de lo normal, dando muestras de cariño a sus seguidoras.

A lo largo de la conversación, el comediante le regaló a Yatra un ramo de rosas y lo retó a darle un beso en los labios a una mujer en la calle. Fue entonces, que con una sonrisa enorme el cantante aceptó y durante varios minutos se le pudo ver platicando con distintas fanáticas que se cruzaban en su camino.

Aunque todas sus fanáticas se emocionaban al verlo, muchas confesaron que tenían pareja y por eso no podían completar el reto. Sin embargo, y ante la negativa, Yatra les obsequiaba una flor, se sacaba una foto y les daba un permitido beso en la mejilla.

Fue unos minutos más tarde, que el cantante logró terminar el reto al besar a una mujer, quien se acercó a la camioneta en la que se transportaban y concluyeron con el desafío. El cantante de 27 años juntó sus labios con la mujer por algunos segundos, sin miedo a contraer la enfermedad que nos ha torturado a todos.

Por último y como parte de la entrevista, Sebastián Yatra declaró que luego de haber realizado tantas colaboraciones a lo largo de su carrera, quería probar algo nuevo e intentar continuar en solitario. "Me cansé de tanta colaboración. Es más relajado cantar solo, porque en el video me enfoco en hacer el mejor video que puedo y no estoy tan preocupado de organizar la agenda de tantas personas distintas al tiempo", señaló.