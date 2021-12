Adela Micha se disculpa tras el polémico comentario que hizo sobre Silvia Pinal

Después de que se diera a conocer que Silvia Pinal fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México tras ser contagiada de coronavirus, comenzó a circular un video en redes sociales en el que aparece Adela Micha opinando sobre el estado de salud de la actriz, desatando una ola de críticas por su "falta de tacto".

Fue durante la emisión del programa 'Me lo dijo Adela' cuando la comunicóloga recibió la noticia de la hospitalización de la primera actriz, y sin darse cuanta que ya estaba al aire, Adela expresó que había que prepararse para la muerte de Pinal.

“Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella. Yo creo que ya se va a morir”, sentenció la periodista.

Las palabras de Adela provocaron la molestia de los televidentes, quienes no tardaron en criticarla y tacharla de insensible, ya que aseguraron que lo único que le importaba era sacar la nota y no la salud de la mamá de Alejandra Guzmán.

Ante los ataques del público, Adela Micha salió a aclarar frente a las cámaras de su programa para aclarar que todo fue un mal entendido, ya que sus comentarios nunca los hizo de manera mal intencionada.

“Cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma yo dije, ‘preparen la entrevista porque le había escrito yo a Alejandra Guzmán que si me tomaba la entrevista, para que se viera la entrevista y sí comenté, no se vaya a morir porque es mayor, tiene Covid, tiene 90 años, una falla cardíaca, por eso pedí la entrevista”, manifestó Micha, justificando también que todo era parte de su trabajo como periodista.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter volvió a ofrecer una disculpa pública, en donde externó también el cariño que siente por la familia Pinal: “Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”.

Hasta el momento, la familia Guzmán Pinal no se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido con Adela Micha. Mientras tanto, se ha informado que Silvia Pinal está estable y continúa en un área de personas contagiadas por Covid-19.