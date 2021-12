Basura se acumula ante paro laboral de recolectores en San Diego

(NOTICIAS YA).- Trabajadores del sistema de recoleccion de basura aseguran que permanecen en huelga hasta que llegue a un acuerdo justo; mientras tanto la poblacion ya comienza a percibir el impacto del paro en el mes que más se acumula basura

La basura comienza a apilarse debido a la huelga que realizan decenas de trabajadores del sistema de recolección de basura; y que aseguran mantendrán las 24 horas del día, los 7 dias de la semana, hasta llegar a un nuevo contrato que consideren justo.

Exigen también menos presion en el número de horas que deben trabajar, pues aseguran cumplen turnos de hasta 12 horas; además de mejor equipo que facilite su trabajo y no los ponga en riesgo.

"Mejor equipo sería mucha seguridad para nosotros. Hay muchas veces que nosotros reportamos que le hace falta algo al equipo, al toque, y no lo ponen ‘pendiente’ o no hay partes, o es lo que nos dicen que no hay partes y nos obligan a llevarlo.", comenta Pablo Juvera, trabajador de sistema de limpieza de San Diego

Pero mientras el paro continúa, algunos residentes están cada vez más preocupados por la basura que continua acumulandose, especialmente en un mes donde se genera más basura por las festividades y regalos.

"No quiero ni pensar en eso, puede ser suciedad, no se, puede ser un foco de infección, los animales, no se. No se la verdad, no tengo idea que se pueda hacer, se tiene que solucionar pronto espero, porque imaginate me voy a llenar de basura", opina Kriseida Godínez, residente de Chula Vista

La ciudad de Chula Vista informó que por lo pronto los residentes pueden llevar su basura al vertedero ubicado en Maxwell Rd, para tirar su basura sin costo alguno.