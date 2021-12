¿ Cuáles Podrían Ser Los Resultados De Petición De Rigel Aguilera- Mederos?

(NOTICIAS YA).- La voz de millones de personas unidad y firmando una petición en línea para que al gobernador Jared Polis otorgue el indulto a Rogel Aguilera-Mederos. Hasta el momento la presión parece haber dado resultado. El abogado criminalista Doug Rohan explica que usualmente un fiscal siempre busca la sentencia máxima

Debido a que un fiscal es un funcionario público la presión de la comunidad puede impulsar cambios, los cuales podrían hacer una gran diferencia en la sentencia de Rogel Aguilera Mederos,nos comenta el Abogado Rohan:

“Posiblemente, una opción es que el fiscal puede decir queremos creer pedir un juicio completamente nuevo. Yo no estaba presente durante las negociaciones estaba ofreciendo algunos años de cárcel. No sé posiblemente 15 o 20 años y la defensa pensó que eso no fue razonable”