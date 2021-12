Emiten alerta de fuerte tormenta y posibles inundaciones para San Diego y Tijuana

(NOTICIAS YA).-El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una tormenta invernal en el área del condado de San Diego, con fuertes lluvias probablemente en Nochebuena y posiblemente hasta el día de Navidad.

Se pronosticó que la mayor parte de la tormenta llegará el jueves por la tarde y la noche y persistirá hasta el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Se emitió una alerta de inundación para el jueves por la noche y el viernes por la mañana para las áreas costeras, valles y montañas del condado de San Diego. Las áreas incluyen Bond, Apple y El Dorado.

Ubicación de bolsas de arena gratis para prevenir inundaciones por lluvias en San Diego

El pronóstico llegó con las precauciones habituales para los viajeros.

☃️ Snow levels will start high, where most will fall above 7,500 FT. Lighter snow may fall Friday afternoon near 6,000 FT. Stay safe on the roads and carry those chains! 🚗 #CAwx pic.twitter.com/XbCGW62oiR

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) December 22, 2021