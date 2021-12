Fuerte explosión en refinería ExxonMobil de Baytown, Texas, deja varios heridos

(NOTICIAS YA).-Un "accidente industrial importante" lesionó al menos a cuatro personas la madrugada del jueves en una de las refinerías de petróleo más grandes de Estados Unidos, dijeron funcionarios del alguacil en el área de Houston.

Los informes iniciales indicaron que ocurrió una explosión en la refinería de petróleo ExxonMobil en Baytown, Texas, dijo el alguacil del condado de Harris, Ed González, en un tweet, y los residentes en el área informaron una fuerte explosión, de acuerdo con información de CNN.

El incendio se produjo en la planta alrededor de las 2 a.m. ET, según ExxonMobil, que no confirmó de inmediato una explosión ni dijo qué provocó el incendio.

Los informes iniciales indican que ocurrió algún tipo de explosión dentro del lugar, dijo el sheriff del condado de Harris, Ed González, en un tuit:

Information is preliminary at this time: initial reports indicated some type of explosion occurred inside the plant. LifeFlight is responding. #HouNews https://t.co/RprFg7P89t

El incendio ocurrió en una unidad que produce gasolina, y los trabajadores de emergencia de la planta todavía estaban trabajando antes del amanecer para extinguir el incendio, dijo a los periodistas el gerente de la refinería de ExxonMobil, Rohan Davis, el jueves temprano.

Las condiciones de las cuatro personas heridas eran estables, dijo Davis, quien dijo que no podía comentar sobre el alcance de sus lesiones.

La compañía dijo en un tuit que estaba coordinando con autoridades locales y está monitoreando la calidad del aire con los reguladores: "Todos esos resultados hasta ahora no han mostrado ningún impacto en la comunidad desde una perspectiva de la calidad del aire", dijo Davis.

ExxonMobil informó que está trabajando para resolver el problema lo antes posible, pero no se proporcionaron más detalles.

Around 1 a.m. on 12/23/2021, a fire occurred at our facility. At this time, emergency vehicles and smoke may be noticeable to the community. We are coordinating with local officials, and working to resolve the issue as soon as possible.

— ExxonMobil Baytown Area (@ExxonMobilBTA) December 23, 2021