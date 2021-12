Clima navideño 'extremo' con fuertes nevadas al norte y una ola de calor al sur

(NOTICIAS YA).-Expertos alertan por un clima navideño "extremo" en Estados Unidos para este fin de semana festivo, con amenazas de fuertes nevadas en el note y temperaturas primaverales récord calentando en el sur.

El norte espera fuertes nevadas, temperaturas en picada y una blanca Navidad. Pero la nieve no alcanza para llegar al sur, donde las templadas temperaturas probablemente batirán récords, de acuerdo con información de CNN.

Todo esto debido a un "río atmosférico" a lo largo de la costa oeste está acumulando humedad en la región.

Espantoso clima invernal

Millones de personas están bajo alertas de clima invernal en todo el oeste de EE. UU. este fin de semana creando condiciones de viaje peligrosas, añadió el medio de noticias.

En la ronda inicial de tormentas que avanza hasta el viernes, las fuertes nevadas se limitarán principalmente a las regiones de mayor elevación de la Sierra, Cascades y Rockies.

Se esperan totales de nieve superiores a un pie en toda la región

Un segundo sistema de tormentas que se moverá el viernes por la noche causará más problemas para el oeste, llevando fuertes nevadas y lluvias a las elevaciones más bajas, junto con amenazas de inundaciones repentinas y condiciones de viaje peligrosas.

"Viajar será peligroso, incluso intransitable a veces, en los lugares más afectados con grandes acumulaciones de nieve y condiciones de blanqueamiento", dijo el viernes el Centro de Predicción del Tiempo de la NOAA.

Es posible que haya de seis a dos metros y medio de nieve durante el fin de semana festivo en la Sierra, con áreas localizadas potencialmente cubiertas por diez pies de nieve.

Periods of gusty winds will impact our area this weekend. Whiteout conditions are possible with blowing snow in the mountains. Drive slow and be cautious driving in or around high profile vehicles! Mountain travel is highly discouraged. #CAwx pic.twitter.com/N7Bcvscvqo

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) December 24, 2021