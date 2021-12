Crece exponencialmente la demanda de pruebas de Covid-19 en Prince George's

(NOTICIAS YA).- De acuerdo a las autoridades locales por los últimos tres días consecutivos residentes del condado de Prince George's han inundado un centro que ofrece exámenes para detectar el coronavirus.

No obstante, agrega que un centro no es suficiente por lo que en las próximas semanas se anunciará la ubicación de otro establecimiento de exámenes.

“Estamos abriendo otro sitio pero estamos esperando que el gobernador nos envíe más pruebas porque he pedido pero no las he podido recibir para otro local que necesito. No creo que haya esa abundancia. Definitivamente estamos en eso”, explicó Taveras.

Por otro lado, aunque más del 70 por ciento de la población en el condado están vacunados, las autoridades locales recalcan que no es motivo para bajar la guardia.

“Todavía tenemos que recordarles que aunque estemos vacunados no quiere decir que no nos puede dar el virus. Usen sus mascarillas y estén más al aire libre, límite las reuniones en multitudes, hay que regresar al mismo nivel de precauciones que teníamos el año pasado cuando sabíamos que el Covid estaba aquí”, dijo Celina Benitez, alcaldesa de Mount Rainier.

En el centro ubicado en la estación de bomberos sobre la Bunker Hill Road en Mount Rainier los exámenes son gratis y no hay necesidad de hacer una cita previa. Según Taveras, en los últimos días se realizaron casi mil exámenes diarios.

“Es difícil a veces encontrar un examen pero debe de hacer línea. Pero también tenemos otros centros, clínicas y lugares donde se puede hacer el examen. Hágase el examen, los hospitales están llenos, no hay camas, queremos celebrar y disfrutar y lo podemos hacer pero de manera segura”, comentó la delegada estatal de Maryland, Joseline Peña Melnyk.

El centro reabrirá hasta el lunes y estará abierto durante toda la semana menos los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde por los próximos dos meses.