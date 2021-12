20 carros en accidente de carretera por nevada

(NOTICIAS YA).-Alrededor de veinte carros se vieron involucrados en un accidente de tránsito en el noroeste de Nevada este domingo, en lo que los conductores reportaron como visibilidad nula, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Truckee Meadows, quienes fueron los primeros en llegar a la escena del accidente, dijeron que al menos tres personas fueron llevadas a un hospital cercano para ser atendidas, sin que se dieran a conocer más detalle sobre su condición física.

"Las condiciones son bastante extremas en el Valle de Washoe, con ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora y poca visibilidad", dijo el departamento en una publicación de Twitter.

⚠️UPDATE on 20 car pile-up. At least three patients transported to hospital. Unknown status. Conditions are extreme in the Washoe Valley with 50 mph winds and white out conditions. 395 closed and traffic being diverted @WashoeSheriff @nevadadotreno @NVStatePolice_N @washoecounty pic.twitter.com/CKKETR94OO

Adicionalmente la oficina de Reno del Servicio Nacional Meteorológico informó mediante el mismo medio que de ser posible la población se abstenga de salir de sus casas el día de hoy, ya que se espera la llegada de más nevadas.

"Es una mañana muy invernal en nuestra región. Se espera que haya demoras en las carreteras y vialidades. Fuertes vientos están dejando a varias áreas sin visibilidad a causa de las nevadas. Hoy es un día para quedarse en casa si te es posible, viene más nieve en camino!"

Quite the wintery morning across the region! Expect major travel delays on all roads. Strong winds are creating areas of considerable blowing snow and whiteout conditions. Today is the type of day to just stay home if you can. More snow is on the way too! ❄️#NVwx #CAwx pic.twitter.com/1awyW1ra8K

— NWS Reno (@NWSReno) December 26, 2021