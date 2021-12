"Spider-Man: No Way Home" supera los mil millones de dólares en taquilla

(NOTICIAS YA).-"Spider-Man: No Way Home", la película más reciente de la franquicia Marvel, superó los $1,000 millones de dólares en recaudación de taquilla a nivel mundial, según lo informado este domingo por Sony, el estudio de la película.

La película alcanzó esta marca apenas 12 días después de su estreno, solo "Avengers: Endgame" y "Avengers: Infinity War" alcanzaron esa marca en menos tiempo, a los 5 y 11 días, respectivamente.

La película ha recaudado $1,050 millones de dólares en todo el mundo hasta este momento.

La película es protagonizada por Tom Holland y Zendaya como Peter Parker y MJ, mientras luchan contra villanos de todo el multiverso Marvel.

Se convierte en la única película estrenada durante la pandemia que ha logrado recaudar mil millones de dólares.

Nadie alcanzaba tal cifra desde "Star Wars: The Rise of Skywalker", que se estrenó en diciembre de 2019. Sony también dijo que "No Way Home" es ahora la película más taquillera del año en todo el mundo.

"No Way Home" rompió récord en su fin de semana de apertura en las taquillas norteamericanas, luego de lograr recaudar 260 millones de dólares, lo que la convirtió en la segunda apertura nacional más grande de todos los tiempos. Este estreno también fue el mejor para cada mes de diciembre, para la franquicia Spider-Man y Sony Pictures.

"Lo que esto representa es bastante alucinante, estos números serían muy impresionantes en la era prepandémica, pero para que 'Spider-Man: No Way Home' llegue a los mil millones de dólares en este mercado es realmente difícil de entender", dijo a CNN Paul Dergarabedian, analista de medios sénior de Comscore.

"El logro monumental de 'No Way Home' que alcanzó este número no puede ser sobreestimado para esta industria en este momento", agregó.