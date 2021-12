Basura invade comunidades de Chula Vista

Contenedores desbordados de basura y una fuerte pestilencia es con lo que tienen que lidiar residentes y negocios de Chula vista a 10 días que el servicio de recolección de basura ha sido interrumpido por la huelga de sus trabajadores.

“Muy mal, hay muchos ratones y cucarachas por donde sea y no puedo sacar a mi perra ni a caminar ni nada porque está lleno de todo y me da miedo que ande correteando esas cosas”. Declaró Richard de Aro, ante la crisis de basura en su colonia. Leonides Pérez dijo “para mí es terrible porque no vamos a tener en donde ponerla y se ve mal y afecta así es que arreglen su problema que tienen”.

Más de 250 empleados dejaron de trabajar desde el pasado 17 de diciembre alegando que la compañía Republic Services no les ofrece un contrato justo. A más de una semana aseguran que no han recibido respuesta. “Hubo una junta, vinieron miembros de la ciudad según ellos se iban a juntar, iban a tener una respuesta, pero hasta el momento no sabemos nada”, declaró Francisco Jiménez chofer de Republic Services en huelga.

Mientras ambas partes llegan a un acuerdo,cientos de personas se vieron obligadas a tener que transportar sus desechos a basureros locales porque ya no tenían más espacio y se vieron largas filas a primeras horas de este lunes.

“Ahora que me di cuenta que no me van a cobrar en este lugar pues vengo a tirar mi basura, como 20 bolsas y cartón, tengo familia grande y todo eso se juntó y pues vengo a tirarla aquí” fueron las palabras de Jorge Martínez.

Por su parte la compañía Republic Services declaró esta mañana que las demandas salariales del sindicato no están a la par con las tarifas del mercado local, sin embargo continuarán con las negociaciones para llegar a un acuerdo justo para ambas partes, por lo que esta situación podría seguir por varios días.

“Tienen que sentarse a hablar bien y darles lo que se merecen los trabajadores” dijo Jorge Martínez, mientras que Leonides Pérez señaló “está bien que les paguen lo que ellos quieren pero también que hagan bien su trabajo, por ejemplo vienen y azotan los botes y dejan la basura tirada en el piso”.

Por lo pronto la recomendación para la comunidad afectada es sacar sus botes de basura únicamente el día asignado a su recolección, ó llevarla al relleno sanitario ubicado en el 1700 de Maxwell Road en Chula Vista en el horario de servicio.