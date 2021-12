Nueva fecha que podria cambiar el destino de Aguilera- Mederos: Manifestantes piden Clemencia.

(NOTICIAS YA).- Mientras se decidía el día donde se reconsidera el futuro de Rogel Aguilera- Mederos, sus simpatizantes se dieron su tarea de brindarle apoyo de este lado de las rejas. El grupo se congregó desde tempranas horas. Primero acudieron al lugar donde sucedió el accidente, para honrar y orar por las víctimas del accidente.

“Fuimos en honor a la familia afectadas, fuimos a dejar un rosario de globos en el lugar del accidente.Hicimos una oración también'', comentó Beatriz Martínez , activista y miembro de la organización Ni una más.

Después, el grupo se dirigió a la corte del Condado Jeferson. Oislaida Mederos , madre de rogel , presente en la manifestación , dijo estar conmovida por el dolor de las víctimas de accidente espero también confiesa que al ver la imagen de los frenos como un trofeo su mundo se vino abajo.

“Yo estuve cuatro días que no comía, no dormía ,si eso no lo puedes decir aquí no importa porque yo lo voy a decir en la tribuna frente al gobernado ,tuve intento de quitarme la vida”