Sube la cifra de niños hospitalizados por Covid-19 en Nueva York

(NOTICIAS YA).-Desde la segunda semana de diciembre se han cuadruplicado las hospitalizaciones de niños infectados con Covid-19 en la ciudad de Nueva York, según lo informado por Mary T. Bassett, la jefa del Departamento de Salud del estado,

"Hemos registrado un aumento en las admisiones pediátricas, especialmente concentradas en el área de la ciudad, donde ha habido un incremento de aproximadamente cuatro veces", indicó en una conferencia de prensa conjunta con la gobernadora, Kathy Hochul.

"Estamos alertando a los habitantes de Nueva York sobre el aumento en las últimas semanas, especialmente el sorprendente incremento en las admisiones pediátricas por Covid-19 y pedimos a los padres, tutores y pediatras tomar medidas urgentes para proteger a la niñez neoyorquina", continuó.

Basados en los datos liberados por las autoridades sanitarias, de los niños de entre cinco y once años que fueron ingresados del 5 de diciembre a la fecha al hospital por Covid-19, ninguno tenía su esquema de vacunación completo.

"Muchos siguen pensando que los niños no se pueden infectar con Covid-19. Esto no es cierto. Los niños se infectan y algunos serán hospitalizados, nuestras tasas de vacunación entre niños de cinco a once años son decepcionantemente bajas", afirmó Bassett.