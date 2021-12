Avión se estrella cerca de El Cajon; 4 ocupantes presuntamente muertos

(NOTICIAS YA).-Las autoridades federales investigan el trágico accidente aéreo que se registró el lunes por la noche en un vecindario cerca de El Cajon, el cual dejó escombros en llamas frente a las casas y cientos de residentes sin electricidad.

Se presume que cuatro personas murieron luego de que el pequeño jet en el que se encontraban, que había despegado recientemente del condado de Orange, se estrelló poco después de las 7 p.m. cerca de la intersección de la cuadra 1200 de Pepper Dr. y N. Mollison Ave., en el área no incorporada de Bostonia cerca de El Cajon, según el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego (SDSO).

We offer our deepest sympathies to the loved ones of those we lost in a plane crash in unincorporated El Cajon. Pepper Drive is closed between Topper Lane and North 2nd St. so the @NTSB can process the site and complete their investigation.

News Release: https://t.co/QVbwlU2vJ8 pic.twitter.com/S2NbJE3U1l

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) December 28, 2021