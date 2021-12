Cancelan “Holiday Bowl” en Petco Park tras brote de COVID-19 entre jugadores

(NOTICIAS YA).-Horas antes del inicio del histórico juego de fútbol americano “Holiday Bowl” entre la universidad de UCLA y la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Petco Park, se anunció la cancelación debido a un brote de COVID-19 entre los jugadores.

Heartbroken to not be able to compete one more time this season. We were informed a short time ago that our opponent would be unable to play this evening.

