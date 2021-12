Fallece el legendario John Madden a los 85 años de edad

(NOTICIAS YA).-El legendario entrenador y comentarista de futbol americano, John Madden, ha muerto este martes según un anuncio realizado por la NFL esta noche.

Madden tenía 85 años y murió inesperadamente la mañana de este martes de acuerdo con un comunicado de la liga.

"En nombre de toda la familia de la NFL, le enviamos nuestras condolencias a Virginia, Mike, Joe y sus familias", dijo el comisionado Roger Goodell en un comunicado.

"Nadie amaba más el futbol americano que el. El era el futbol americano. Muchos recordamos sus frase, nunca habrá otro John Madden y todos nosotros estaremos eternamente en deuda con el por todo lo que hizo para el futbol americano y lograr que la NFL lograra convertirse en lo que es hoy."

