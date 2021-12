Ofrecen $150,000 dólares por información que lleve a encontrar a niña desaparecida en Texas

(NOTICIAS YA).-Una semana después de que una niña desapareciera en un área de juegos de Texas, la comunidad de San Antonio se ha unido para ofrecer una recompensa de $150,000 dólares en efectivo a quien proporcione información que lleve a su localización.

Se trata del Centro Islámico de San Antonio y Crime Stoppers, quienes se han unido para ofrecer la recompensa monetaria por cualquier información respecto del paradero de Lina Khil. El Centro Islámico de San Antonio ya había recaudado en los últimos días $100,000 dólares a través de múltiples donaciones.

Lina fue vista por última vez en un área de juegos al interior de un complejo de departamentos el 20 de diciembre, entre 5 y 6 de la tarde. Estaba con otros niños cuando su madre la dejó sola por un momento, al regresar pocos minutos después, no encontró a su hija, según lo informado el pasado 21 de diciembre por William McManus, el jefe de policía de San Antonio

"Todos los recursos disponibles del departamento de policía, se encuentran trabajando en este caso", añadió McManus.

Please share: Missing Child Case @ 9400 Fredericksburg Rd SAPD continues an active & all hands on deck search for missing child, Lina Sardar Khi. At this time, we continue to ask for the public’s assistance in providing any information on Lina’s whereabouts to call 210-207-7660 pic.twitter.com/IimRY6Du8G

— San Antonio PD (@SATXPolice) December 21, 2021