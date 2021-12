Se estrella avión en vecindario cerca de El Cajon

(NOTICIAS YA).- EL CAJON, Calif. (CNS) - Un avión se estrelló este lunes en un vecindario cerca de El Cajón, estalló en llamas y derribó varias líneas eléctricas.

La caída de la aeronave se re[portó alrededor de las 7:15 p.m. en el área de Pepper Drive y North Mollison Avenue en el vecindario no incorporado de Bostonia. El área está a unas pocas millas al este del aeropuerto de Gillespie Field, donde se cree que era el destino del avión.

Hasta la noche del lunes, autoridades no localizaron a sobrevivientes, por lo que creen que quien viajaba en la aeronave falleció en el choque. No hubo indicios de cuántas personas iban a bordo del avión, pero no se informaron heridos en tierra.

El incidente derribó una cantidad desconocida de cables eléctricos y, a las 9:45 pm. San Diego Gas & Electric informó que 350 clientes en el área de El Cajon estaban sin energía. Se anticipó que la energía se restableciera el martes por la mañana temprano, según la agencia local.

Imágenes en redes sociales mostraron los restos del avión en llamas frente a una casa.

El Departamento del Sheriff del condado de San Diego tuiteó a las 8:28 p.m. que la estación de Lakeside del departamento estaba `` investigando un accidente aéreo en el área de Pepper Dr / N. 2nd St. en El Cajon no incorporado. Hay heridos desconocidos en este momento. Agentes del alguacil, junto con @CHP_El_Cajon, @elcajonpolice, @LakesideFire están ayudando con los cierres de carreteras''.

El departamento tuiteó a las 8:57 p.m. que el fuego se apagó y agregó que la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fueron notificadas y estarán a cargo de la investigación.

Se solicitó a cualquier persona que haya presenciado el accidente o que tenga fotos o videos de la escena que envíe un correo electrónico a testigo@ntsb.gov.

No hubo más detalles disponibles de inmediato.