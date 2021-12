Top 10: Los Mejores Videos Musicales Del 2021

El video musical correcto puede agrandar fácilmente una canción que ya es excelente. Ya sea que se trate de una visión surrealista e inspirada en la fantasía que cobra vida o de una representación inteligente con infusión de referencias a la cultura pop, el video musical simplemente tiene un impacto único y diferente. Si apreciamos una buena canción combinada con imágenes de acompañamiento aún mejores, estamos en el lugar correcto.

Aunque se lanzaron toneladas de nuevos videos musicales en 2021, aquí reunimos los mejores 10 que necesitas para deleitar tu vista a la par que escapas volando por los altavoces.

Compártenos tu elección ¿Coincide con la nuestra?

Los Mejores Videos Musicales Del 2021

10 - J Balvin - 'Ten Cuidado' (Pokemon 25)

9 - Karol G - '200 Copas'

8 - Dua Lipa - 'We're Good'

7 - The Weeknd - 'Save Your Tears'

6 - Justin Bieber - 'Peaches' ft. Daniel Caesar, Giveon

5 - Cardi B - 'Up'

4 - Taylor Swift ft. Chris Stapleton - 'I Bet You Think About Me'

3 - Grupo Firme & Maluma - 'Cada Quien'

2 - Ozuna, Lisa, Megan Thee Stallion, DJ Snake - 'SG'

1 - Coldplay ft. BTS - 'My Universe'