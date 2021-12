Continúan las fuertes lluvias y nieve para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Se esperan que lluvias más fuertes azoten el condado de San Diego de miércoles a jueves, y probablemente algunas áreas montañosas alcancen hasta un pie de nieve.

"Vamos a empezar a recibir algunas lluvias dispersas de un sistema de tormentas el miércoles por la mañana", dijo el meteorólogo Casey Oswant. "La lluvia será más intensa (miércoles) por la noche. Luego, estamos viendo lluvias dispersas nuevamente el jueves hasta la tarde".

👀 Here's the latest on:

🌧☔️Expected rainfall through Friday, and

❄️☃️ Expected snowfall in the mountains through Friday.

🚧🚗Travel will be tricky, to say the least, later this evening and especially Thursday. Consider altering routes or postponing travel plans! #cawx pic.twitter.com/WtWNGFJJaE

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) December 29, 2021