El 2022 iniciará con calor para luego dar paso a un frente frío

(NOTICIAS YA).- Si esperaba darle la bienvenida al 2022 bien abrigado, es mejor que guarde suéter y chamarra porque no serán necesarios a pesar del invierno.

Los pronósticos contemplan una gran cantidad de sol para los últimos días del 2021, así que Año Nuevo será recibido con temperaturas por encima de lo normal; incluso con la posibilidad de romper un récord.

Desde este miércoles y hasta el sábado se espera que las temperaturas se mantengan por encima de lo normal en ciudades como Rio Grande City, McAllen, Roma y La Grulla, entrando en los 90 grados Fahrenheit, de acuerdo con National Weather Service.

Morning clouds and patchy fog give way to lots of late-December sunshine and well above normal, possible record, temperatures. Favorable marine conditions are expected along the Lower Texas Coast after a bit of morning fog dissipates. #RGVwx pic.twitter.com/f3xjaL5x4A

Sin embargo, las condiciones cambiarán drásticamente para el 2 de enero darle la bienvenida al Año Nuevo con las temperaturas tradicionales debido a un frente frío que atravesará el sur de Texas y el Valle del Río Grande.

Este frente traerá algunas lluvias aisladas durante la noche y provocará un descenso en la temperatura que llegará hasta mediados de los 50 el domingo por la mañana.

A cold front is expected to pass through Deep South Texas & the Rio Grande Valley on the 1st day of 2022. Much colder conditions are anticipated in the wake of the cold front. In advance of the front, very warm temperatures will prevail. No rain is forecast for the entire period. pic.twitter.com/XZtKtv1y83

— NWS Brownsville (@NWSBrownsville) December 29, 2021