Lo que se sabe sobre la fotografía de Eduin Caz en el hospital

Recientemente circuló la noticia de que Eduin Caz, el cantante y líder de Grupo Frime, padecía problemas de salud, especialmente en las vías respiratorias, al haber compartido una fotografía en su cuenta de Instagram, utilizando una máscara de oxígeno para respirar.

Fue el día de hoy, que el cantante nuevamente llamó la atención de sus seguidores y medios de comunicación, ya que su esposa, compartió una fotografía en donde se le ve siendo atendido en un hospital mientras tres doctores lo rodean. La imagen fue compartida con la leyenda "Primeramente Dios todo va a salir bien", por lo que rápidamente sus fanáticos se alarmaron.

Por el momento no ha habido ninguna declaración por parte del cantante, sin embargo, por publicaciones previas en su cuenta de Instagram, se puede especular un poco acerca de lo que se trata.

En días anteriores, el cantante publicó una imagen junto a su hija con un mensaje: "Alguien está malita como su papi", a lo que muchos de sus seguidores reaccionar riéndose de su situación, agotando la paciencia de Caz quien los bloqueó de sus redes inmediatamente.

"Qué les da risa hijos de su ***** ma***? De ahora en adelante, el que considere que nada más está ch*****ndo el pa** va para afuera de mi Insta", declaró enfurecido el Caz horas antes de la fotografía en donde se le ve en el hospital.

Con todo esto sucediendo a su alrededor, el cantante se convirtió en tendencia estas semanas y hubo un momento, en el que se dijo que había contraído Covid-19. No obstante, el vocalista mexicano declaró que no se trataba de Covid-19 y que todo estaba bien: "¡Que voy a tener COVID! No, no tengo COVID, mentira, eso es totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma", se encargó de explicar Caz en su cuenta de Instagram.