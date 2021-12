Año Nuevo ¿Qué está abierto y que está cerrado en San Diego?

(NOTICIAS YA).-Todas las oficinas administrativas de San Diego y el condado estarán cerradas, incluyendo las bibliotecas y refugios para animales.

Recolección de basura:

No habrá demoras en la recolección de basura en la acera, materiales reciclables y desechos orgánicos para los clientes atendidos por el Departamento de Servicios Ambientales de la Ciudad. Los residentes que no son atendidos por el Departamento de Servicios Ambientales de la Ciudad deben consultar con su transportista de basura los horarios de los servicios de vacaciones.

El Relleno Sanitario, Vegetación y Centro de Reciclaje de Miramar estará abierto el viernes 31 de diciembre y cerrado el sábado 1 de enero de 2022. La oficina de venta de contenedores de basura y reciclaje en 8353 Miramar Place permanecerá cerrada ambos días.

Los equipos de emergencia de la Policía de San Diego y los Bomberos y Rescate de San Diego no se ven afectados por los cierres por días festivos. Pero los servicios que no sean de emergencia proporcionados por las mismas agencias no estarán disponibles.

Permisos e inspecciones

Los servicios de inspección y citas del mostrador virtual del Departamento de Servicios de Desarrollo estarán cerrados. Todos los demás servicios en línea, incluida la presentación de nuevas solicitudes de proyectos, reenvíos y pagos, estarán disponibles visitando sandiego.gov/DSD.

Actividades recreativas

Los campos de golf Torrey Pines, Mission Bay y Balboa Park estarán abiertos en horario normal. Se aplicarán tarifas de día festivo. Todos los parques de patinaje de la ciudad y los senderos de espacios abiertos estarán abiertos. Los centros de recreación de la ciudad estarán cerrados el viernes 31 de diciembre y 1 de enero.

Todos los edificios públicos del Parque Balboa estarán cerrados, incluido el Centro de Actividades del Parque Balboa, el Edificio Botánico, la Casa del Prado, el Gimnasio Municipal y el Edificio War Memorial.

Estacionamientos:

No se harán cumplir los parquímetros, las restricciones de tiempo para estacionarse en las calles y las zonas amarillas dentro de San Diego el viernes 31 de diciembre y 1 de enero. Las zonas rojas, blancas y azules todavía se aplican todos los días. Las reglas de estacionamiento en la propiedad del Puerto de San Diego y en diferentes ciudades pueden variar.

Cierres adicionales dentro de San Diego: