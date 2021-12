¿Se subirán al ring? Esto se sabe sobre la pelea entre Jhay Cortez y Rauw Alejandro

Las rivalidades en la industria de la música son algo común, pero hoy en día, pocos se atreven a lanzar una canción sobre alguien o en contra de un colega. Fue durante las últimas horas, que los humos se calentaron entre los artistas Rauw Alejandro y Jhay Cortez, quienes han dejado ver que no se pueden ver ni en pintura.

Según lo que se especula entre sus seguidores, todo comenzó con el tema 'Sí Pepe' de Ankhal, en donde Jhay Cortez menciona a Rosalía, actual pareja de Rauw Alejandro, de una forma despectiva y pidiéndole tener relaciones sexuales en inglés.

"Si ere' bueno bailando, como cucaracha yo te pongo a hacer breaking. Tú no ere' calle, en este tema está' faking.

Lo que sobra de la libra era el shaking. Una barquilla, a ti te dicen "Baskin". Te ponemo' en off sin el making. Tu española quiere que le hable en english. Do you wanna fuck?, "Jhayco, quiero en el Bentley", ey", narra el verso del tema en el que participa Jhay.

Lo siguiente, fue una respuesta de Rauw Alejandro con un tuit en el que de alguna forma, buscaba darle por su lado y burlarse de él:

Pregunte por ahí y en la calle nadie lo ha visto, dale sal! sal!!! 😂👁 — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) December 28, 2021

Luego de unos días, el mismo Rauw lanzó el tema 'Hunter', en respuesta a las habladurías de Jhay Cortez en redes sociales. En el tema, Alejandro hace hincapié en la carrera de Cortez y en su forma de tratar a las mujeres, rapeando que ellas no tenían la culpa de tener a alguien como él de pareja: "Estamos de navidad y quiero regalarle un poquito de pauta al niño, ustedes saben que de eso está hecho su carrera, no tenemos que mencionar a la mujer de nadie, ella no tiene la culpa de estar con un sabandija".

Luego de esto, Jhay Cortez respondió con un nuevo tema que lleva por nombre 'Enterrauw', así como con un tuit, en el que presentó al mundo el certificado de defunción de Rauw Alejandro con fecha del 28 de diciembre, así como con la causa de muerte "bajo los efectos del alcohol, el artista conocido como "Rauw Alejandro" escribió un barquilleo cabrón y pensó que rompió #cornflake pero cuando escuchó lo que le respondieron le subió LA PRESIÓN y no aguantó. Que en paz." se lee en la publicación.

Fue el día de hoy que nuevamente, Rauw Alejandro compartió un tema, esta vez en su cuenta de SoundCloud, en donde nuevamente volvió a lanzarse en contra de Jhay, pero esta vez, los ánimos llegaron a un nuevo nivel, ya que en la canción Rauw retó a Cortez a subir a un octágono a pelear.

El tema lleva por nombre 'JhayCornflake', y en él escuchamos como Rauw Alejandro apuesta medio millón de dólares a que su rival no subiría a pelear con él. Por otro lado, también mencionó que lo recaudado en la pelea, sería donado a las mujeres maltratadas por hombres como Jhay.