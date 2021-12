Banda de El Dorado High School representó a los WSUCougar en el Sun Bowl

(NOTICIAS YA).-La Sun Bowl Association logró reunir a dos equipos para el 88º Tony the Tiger Sun Bowl, celebrado en el estadio de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) justo en víspera de Año Nuevo.

Los Washington State Cougars y Central Michigan Chippewas iniciaron el Sun Bowl este viernes a las 10 de la mañana.

Y para tocar la canción oficial de los WSUCougar, ¡se eligió a la banda musical de la escuela local "El Dorado High School"!

Los miembros de la banda sonora del equipo de Washington no pudieron viajar a la ciudad y los estudiantes de El Dorado reemplazaron a sus colegas en el juego.

La banda se reunió durante para salvar el juego y asegurarse de que el equipo de fútbol americano todavía tuviera una canción de batalla en el @TonyTheTigerSB, contra sus rivales de Michigan.

El jueves, se vio a la banda practicando la canción de lucha de los Cougars, que es el tema de 'Tiburón'. Mientras que el equipo de Washington, comentó sobre la actuación de la banda en Twitter:

Inspired by this young group for stepping up to the plate for us. Can’t wait to hear it in person tomorrow‼️ 🤝#GoCougs https://t.co/fx8O9DlFFp

— Washington State Football (@WSUCougarFB) December 31, 2021