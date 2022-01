Biden reitera su apoyo a Ucrania en llamada telefónica con Zelensky

(NOTICIAS YA).-El presidente Joe Biden le dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una llamada telefónica este domingo que "Estados Unidos y sus aliados responderán decisivamente si Rusia invade Ucrania", de acuerdo con una transcripción de la llamada entre ambos líderes publicada por la Casa Blanca.

Los mandatarios hablaron apenas unos días después de que Biden instara al presidente ruso Vladimir Putin a que propiciara un cese a las tensiones en la frontera ucraniana, previo a la reunión en persona que tendrán las delegaciones de ambos países en Ginebra este mes.

Zelensky dijo este domingo en una publicación de Twitter que la llamada con Biden subrayó la especial naturaleza de su relación.

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022