Conoce la peculiar forma en que fue enterrado Desmond Tutu

(NOTICIAS YA).-Familiares se reunieron para despedirse de Desmond Tutu, el héroe sudafricano de la lucha contra el apartheid, en un funeral privado en la catedral de St. George en Ciudad del Cabo, ciudad donde fueron depositados sus restos.

A petición suya, el cuerpo del Premio Nobel de la Paz se sometió a la aquamación, considerada una alternativa más ecológica a la cremación, según confirmó el sábado la Iglesia Anglicana de Sudáfrica.

La aquamación es un proceso con base en el agua cuyo nombre científico es "hidrólisis alcalina", en el que se utiliza una combinación de flujo de agua suave, temperatura y alcalinidad para acelerar la descomposición de los materiales orgánicos cuando un cuerpo descansa en el suelo, según Bio-Response Solutions, una empresa estadounidense especializada en el proceso.

El sitio web de la empresa dice que el proceso "utiliza un 90% menos de energía que la cremación con llama y no emite ningún gas de efecto invernadero perjudicial".

Según la Cremation Association of North America (CANA), una organización internacional sin fines de lucro, a la hidrólisis alcalina se le denomina a veces como cremación sin llama.

El cuerpo se coloca en una máquina de hidrólisis alcalina, compuesta por una cámara hermética llena de una solución hecha de agua y productos químicos alcalinos. La cámara se calienta, licuando el cuerpo y dejando sólo los huesos, según el sitio web de CANA.

Una vez que los huesos se secan, se pueden pulverizar. "El proceso produce aproximadamente un 32% más de restos que la cremación con llama y puede requerir una urna más grande", de acuerdo con la CANA.

Tutu era un ferviente defensor del medio ambiente, dio muchos discursos y escribió varios artículos sobre la necesidad de actuar para atajar la crisis climática.

En 2007, escribió un artículo titulado "This Fatal Complacency" para The Guardian, en el que abordaba el preocupante impacto que el cambio climático estaba teniendo en el hemisferio sur y en las comunidades pobres, ya que gran parte de Norteamérica y Europa aún no se enfrentaban a las condiciones meteorológicas extremas causadas por la emergencia climática en ese momento.

Además de solicitar una alternativa ecológica a la cremación de su cuerpo, Tutu también tomó otras medidas para asegurarse de que su funeral fuera tan modesto como su estilo de vida: su cuerpo fue puesto en un sencillo ataúd de pino, que era el más barato disponible, a petición suya dijeron sus fundaciones.