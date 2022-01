Menor de 14 años está desaparecida desde el domingo

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Aurora solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a una jovencita desaparecida desde la madrugada de este domingo.

Una publicación de la Policía local en Twitter identifica a la menor simplemente como "Taniya", de 14 años.

La corporación explica que Taniya salió de su casa, ubicada en la cuadra 2100 de la calle S. Waco, entre las 3 y las 6 de la mañana del domingo.

La menor tiene cabello largo con mechas rosas; se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.

El Departamento de Policía de Aurora exhorta a quienes hayan visto a la menor o sepan de su paradero, comunicarse con Aurora911 al 303-627-3100.

HAVE YOU SEEN TANIYA? #Missing

Taniya left her house (2100blk of S. Waco St) between 3a-6a today. She is 14yrs old w/ long hair w/ pink highlights. Unk. clothing description.

If you have seen Taniya, or know where she might be, please call Aurora911 at 303.627.3100. pic.twitter.com/pj1PZfPz9u

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) January 2, 2022