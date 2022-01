Avicii: Revelan sus últimas palabras antes de morir

A tres años de la muerte de Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, DJ y productor sueco, se estrenó el libro 'Tim - La biografía oficial de Avicii', el cual reveló algunas de sus declaraciones antes de morir.

La publicación retomó las declaraciones más desgarradoras del músico, mismas que fueron escritas por Tim durante su estancia en clínicas de desintoxicación para tratar su adicción al alcohol y las drogas.

“Necesito que alguien me explique esto de forma cruda y rudimentaria. Ouch, dolor. ¿Por qué este dolor ahora? Un sentimiento nada confortable. El Tim del futuro puede con el dolor. El Tim del futuro tolera el dolor mejor que el Tim del presente porque en el presente hay más dolores urgentes con los que lidiar”, escribió el sueco, de acuerdo con el portal TMZ, mientras estaba en un centro de rehabilitación de Ibiza.

En otro de los relatos, el intérprete de temas como 'Levels', 'Wake me up' y 'Hey Brother' se sinceró sobre su duro proceso de desintoxicación y señaló que muchos médicos le impedían tomar aunque sea una sola cerveza.

“Lo he pasado muy mal teniendo que aceptar que nunca más volvería a beber. Todos los doctores me han recomendado que tengo que esperar al menos un año antes de poder tomarme ni siquiera una cerveza... ya, no he escuchado a la mayoría de los doctores, pero sí a un par de ellos que me decían que estaba OK si tenía cuidado”, se lee en otro de los pasajes.

Asimismo, Tim Bergling expresó lo difícil que fue soportar la presión de su intenso trabajo y sus constantes giras, dando a entender que estando en el hospital se encontraba más tranquilo: "Vuelves de gira una y otra vez. Esos días que pasé en el hospital fueron los días con menos ansiedad y estrés que recuerde de mis últimos seis años".

Según su productor, una de las últimas frases que escribió Avicci antes de quitarse la vida: "El desprendimiento del alma es el último paso antes del reinicio",

Cabe resaltar que el famoso se suicidó el 20 de abril de 2018 a los 28 años de edad en hotel en Mascate, Omán. Y fue en 2016 que Avicii anunció su retiro de los escenarios temporalmente por problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol y la ansiedad.

'Tim - La biografía oficial de Avicii', que fue escrito por el periodista sueco Måns Mosesson, saldrá a la venta a partir del 18 de enero. El libro incluirá entrevistas con los padres del artista, de sus amigos y personas cercanas a la industria musical.