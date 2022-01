Cinco casos ya confirmados de Ómicron en el Condado de Hidalgo

La variante del COVID 19 ómicron llegó al condado de Hidalgo, se reportaron 5 personas que dieron positivo al virus.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que cinco personas en el condado de Hidalgo dieron positivo a Ómicron variante de COVID-19, los primeros casos confirmados en el condado, Health and Human.

El director administrativo de servicios, Eddie Olivarez, informó este martes que cada uno de los casos fue detectado en farmacias locales y verificado por un laboratorio estatal.

Se indicó que se ha comenzado el proceso de investigación de estos casos, hasta el momento se sabe que cuatro de los cinco casos son adultos y un caso es pediátrico.

No se tienen las edades, solo como información adicional se dio a conocer que, tres de los cuatro adultos habían sido completamente vacunados, el otro adulto había sido parcialmente vacunado y el caso pediátrico no fue vacunado. No se dieron a conocer más detalles de las personas contagiadas.

“Dada la naturaleza contagiosa de esta variante, durante mucho tiempo sospechamos que Ómicron estuvo presente en el condado de Hidalgo”, dijo Olivarez. “Pero estos casos fueron los primeros confirmados por parte del estado ".

El juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, dijo que está al tanto de los desarrollos y permanece en contacto constante con expertos en salud locales y estatales para determinar si se necesita cualquier tipo de acción.

"No tengo planes actuales para interrumpir el comercio con ningún tipo de cierres", dijo Cortez. “La comunidad ya sabe que el mejor curso de acción es lo que los expertos han estado diciendo durante casi dos años: evite las multitudes, practique bien la higiene, use cubiertas faciales y aíslense si dan positivo por COVID”. añadió.

Los expertos en salud también recomiendan encarecidamente a las personas que se vacunen.