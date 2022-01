Darán más de $307 millones en vales de comida SNAP para Texas este mes

(NOTICIAS YA).-El Gobernador de Texas anunció este martes que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) está proporcionando más de $ 300 millones en vales de comida para este mes.

Greg Abbott, anunció en twitter que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) recibirá más de $ 307 millones en beneficios de alimentos de emergencia para cubrir enero.

.@GovAbbott today announced that Texas HHSC is providing more than $307 million in emergency SNAP food benefits for the month of January.

