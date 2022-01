Llaman a comunidad a donar sangre ante desabasto nacional

(NOTICIAS YA).- Enero es el mes nacional de la donación de sangre; hoy se habilitaron varios puntos móviles de donación en el condado de San Diego para ayudar a estabilizar el suministro de sangre y crear conciencia sobre la necesidad de donaciones durante una escasez de sangre en todo el país.

"Una persona que necesitaba para una operación de su hijo y pues me ofrecí a ayudarles", relata Ruben Aaron Margo, quien lleva más de 13 años donando sangre.

"Siempre les he dicho a mis hijas que el dolor que se siente cuando te están inyectando se quita con la satisfacción de saber que estás ayudando a alguien. Alguien que no conoces y si fuera en mi caso el que lo necesitaría, no hay manera de agradecer."

Desde 2009 Ruben ha donado más de 8 galones de sangre en más de 30 visitas al banco de sangre.

"Y para mi fue mucha satisfacción que mi hija cuando cumplio 18 años ella me pidió que la llevara a donar sangre. Es seguir con lo mismo y saber que podemos hacer algo para la comunidad."

Esta invitación a donar sangre se hace en el mes de la donación de sangre, sin embargo todo el año son necesarias las donaciones y es por eso que la invitación se extiende también a la comunidad hispana.

La Cruz Roja Americana ha señalado que estamos ante la peor escasez en 10 años, generada en parte por los últimos dos años pandemia en los que menos gente ha donado ante el cierre de escuelas, oficinas y medios por los cuales los bancos de sangre reciben donaciones.

Entre los donadores regulares de sangre, es la comunidad hispana la que ha estado remisa a donar sangre; una tendencia que se busca revertir para que sean más los que se sumen a esta causa y salvar vidas.

"Invitarlos a que lo hagan, a que se de la oportunidad de conocer el centro, de conocer a la gente, es muy buena la gente que trabaja en el lugar y pues invitarlos a que se animen a hacerlo. No sabemos cuándo lo vamos ocupar."