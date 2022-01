USCIS advierte a migrantes sobre citas para datos biométricos

(NOTICIAS YA).-El departamento de Defensoría del Usuario, también conocido como "Ombudsman", de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) emitió una alerta a los extranjeros que cuentan con alguna visa de trabajo o estudiantil, con el fin de recordarles que deben consultar en línea sus procesos e imprimir las citas biométricas.

Este anuncio llega luego de que el USCIS avanzara con el proceso de digitalización y enviara dichas citas solamente a través del sistema personalizado de cada caso (My USCIS) o al correo electrónico para aquellos que presentan el Formulario I-539 ó Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante.

“Como parte de la transición continua de USCIS al procesamiento digital, el aviso de cita de servicios biométricos aparecerá en su cuenta en línea de USCIS, bajo el apartado ‘Documentos’ una vez que sea programada, debe llevar una copia impresa de su aviso de cita de servicios biométricos el día que sea citada en el Centro de Soporte de Aplicaciones”, informó el Ombudsman.

Dicho formulario es utilizado generalmente para los siguientes trámites: aquellas personas que buscan extender su estadía o cambiar a otro tipo de visa; los estudiantes con visas F y M que solicitan la reinstalación y las personas que buscan el estatus de no inmigrante V ó una extensión de estadía como no inmigrante V.

El envío electrónico del aviso de cita para datos biométricos aplica si la persona interesada presentó el Formulario I-539 electrónicamente.

Estas son algunas de las opciones que usted tendrá en la página oficial de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración:

“Revise su cuenta en línea con regularidad para asegurarse de que no se pierda comunicaciones importantes de USCIS, si está registrado para recibir notificaciones, tendrá una alerta cada vez que se actualice su caso”, recordó el departamento.

Además se le recordó a la población, que en caso de requerir la reprogramación de una cita de servicios biométricos, se puede hacer llamando al Centro de Contacto de USCIS al 800-375-5283, antes de la fecha y hora de la cita actual.

“Deberá demostrar que tiene una excusa razonable o causa justificada para reprogramar la cita, si no se comunica antes o no establece una buena causa para la reprogramación, no será posible hacerlo”, indican.