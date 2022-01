Distribución de casi 200,000 kits COVID-19 para distritos escolares de San Diego

(NOTICIAS YA).-La Oficina de Educación del Condado de San Diego (SDCOE, por sus siglas en inglés) comenzó este miércoles la distribución de casi 200,000 kits de pruebas caseras COVID-19 asignados por el estado de California.

San Diego State anuncia que iniciará el semestre sin clases presenciales

El mes pasado, el gobernador Gavin Newsom prometió 6 millones de pruebas rápidas de antígenos en el hogar para las escuelas de California para que los estudiantes pudieran hacerse las pruebas cuando regresaran de las vacaciones de invierno. El estado ha atribuido retrasos en ese proceso a "tormentas sin precedentes" en los EE. UU.

More tests are en route for California’s students!

These at-home test kits arrived last night at our warehouse and will immediately be sent to counties for distribution through county offices of education. pic.twitter.com/iEN1U8MQeW

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 4, 2022