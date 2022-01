Eduin Caz fue víctima de discriminación en un parque de diversiones

Eduin Caz se ha convertido en uno de los cantantes más queridos del regional mexicano, pero a su vez, cada movimiento que hace, resuena en las redes sociales y hasta él mismo, ha hablado de "lo difícil que es ser él", luego de que se levantaran distintas polémicas a su alrededor.

Fue el día de ayer, que el cantante visitaba el parque de diversiones Six Flags California junto a su esposa y familia, cuando denunció un intento de discriminación por parte del personal de seguridad en su contra.

Lo que parecía ser un paseo tranquilo en familia, terminó por ser convertirse en un mal rato debido al trato que recibió el cantante luego de recuperar un celular que había extraviado su asistente: "Oigan familia, hoy me paso algo muy raro aquí en Six Flags, vine al Six Flags aquí en California. Se le cayó un celular a mi asistente, un celular mío. Íbamos en un juego y se cayó, lo buscamos, lo encontramos y me dijo un seguridad ‘A las 8 te lo doy’. Él lo miro, le tomamos fotos y todo, me quede, yo me tenía que ir temprano", contó el cantante a sus seguidores.

Según su declaración lo importante no fue el celular, sino el trato que recibió por parte del personal que "supuestamente", está ahí para proteger y servir a los visitantes, sin embargo las cosas fueron muy diferentes: "Estuvimos todo el día en Six Flags sin hacer nada [...] Pero llegué acá y me atendió un gringo y yo sé que por ser mexicano no me lo dio, te lo juro", comentó.

Para finalizar su denuncia, Caz comentó que al final le devolvieron el teléfono, pero de mala gana: "Me miro, lo miré y me hizo cara fea. Entonces, no me lo dio y yo siento que porque me vio pues mexicano. Qué coraje", concluyó.