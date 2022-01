Largas filas en la UTEP para pruebas Covid ¡llegan hasta el Don Haskins Center!

(NOTICIAS YA).-No se vislumbra un final para los largos tiempos de espera de las pruebas de Covid-19.

Desde el momento en que sale el sol hasta mucho después de que se pone, encontrará que los sitios para pruebas de coronavirus en El Paso, están saturadas con autos esperando por horas para ser atendidos.

Los paseños abarrotaron la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) este martes para hacerse pruebas y las filas son realmente largas. Las filas fueron tan largas que se extendieron hasta el Don Haskins Center.

Y según personas que estaba formadas para dicho test, el tiempo de espera para poder hacerse la prueba fue de más de 3 horas.

“La línea en Nations Tobin el otro día duró 6 horas”, dijo el representante de la ciudad de El Paso. Alexsandra Annello.

Nuestros reporteros de noticias 26 nos traen imágenes desde el Sports Park donde la espera es de más de cuatro horas:

Dentro de los vehículos había familias enteras que, después de las celebraciones de navidad y fin de año, buscan asegurarse de no estar contagiados con el virus.

Pero la ciudad de El Paso no cuenta con los recursos necesarios para acelerar las largas filas, advierten las autoridades locales: "Hablando del personal, no tenemos los recursos suficientes porque tenemos el 20 por ciento de los empleados tan solo en esta semana fuera. Por eso no podemos abrir centros adicionales para realizar las pruebas", dijo el Director de Manejo de Emergencias de El Paso, Mario D'Agostino.

D'Agostino señaló que a nivel nacional existe una escasez de pruebas caseras, sin embargo el Departamento de Salud Pública de la ciudad utiliza las pruebas de PCR, que aún están disponibles.