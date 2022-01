Petición con más de 5,000 firmas solicita aplazar el inicio de clases en Boulder

(NOTICIAS YA).-Cientos de residentes de Boulder, viven un caos, luego de que los incendios dejaran sus viviendas hechas cenizas. Muchos de ellos todavía se encuentran desplazados y sin saber cuál será su próximo paso es por eso que dos estudiantes pidieron una extensión para el inicio del año lectivo ya que muchos ni siquiera tienen con qué vestir. Así indicó Emma Hecht, una de estudiantes que creó una petición en línea , para aplazar el comienzo de las clases.

"Para muchos jóvenes, es más yo tengo muchos amigos que apenas ayer recibieron su primer par de medias."

Dicha petición ha recibido bastante apoyo en las redes sociales con más de 5,000 firmas.

Aun así, el Distrito Escolar decidió no aplazar la fecha. Patty Delgado, Presidenta del Sindicato de Maestros del Condado Boulder, argumenta que las escuelas van más allá de la pedagogía.

“Todos los que han hablado conmigo en esta semana están preparados estaban preparados y listos para comenzar hoy ,porque saben que nuestras escuelas son el centro de la comunidad.”

Este recurso que brindan las escuelas, le cae como del cielo a algunas familias, opina Joseph santiago un padre de familia local.

"Es una estructura segura para ellos, mientras yo me ocupo de encontrar la respuesta de donde nos vamos a mudar y cuál será nuestro próximo paso. Yo sí llevaría a mis hijos a la escuela.”

Sin embargo el especialista de salud mental, Frank Clavijo nos explica que la tragedia que acaba de ocurrir necesita tiempo ya las secuelas podrían ser profundas

“He recibido información no solo de adultos , de niños y de adolescentes que están con cuadros clínicos de depresión, ansiedad,pesadillas. No quieren comer, no duermen bien, están asustados, angustiados y desesperados.”

A raíz de esta situación, las autoridades escolares están ofreciendo apoyo emocional a estudiantes para poder lidiar con esta pérdida. No obstante , algunos padres de familia opinan que esto no es suficiente, opina Laura Fuentes, madre de familia local.

"Pienso que los niños que fueron aceptados por el incendio no deberían estar en estado siempre y cuando puedan probar fueron afectados.”

A pesar de que es un tema debatido lleno de controversia hoy fue el primer día y hasta el momento continuará las escuelas seguirán abiertas en el Condado de Boulder.