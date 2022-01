Premios Grammy 2022 son cancelados por contagios de COVID-19 en EEUU

Esta tarde, la cadena de televisión CDS, así como la Academia de Grabación (Grammy), anunciaron en conjunto que la ceremonia número 64 de los Premios Grammy sería suspendida oficialmente, debido a la propagación de la variante Omicrón en los Estados Unidos.

La entrega de premios estaba programada a realizarse el próximo 31 de enero en Los Ángeles, sin embargo, luego de un análisis entre los expertos en salud, se llegó a la decisión de posponer la ceremonia: "Después de una cuidadosa consideración y análisis con funcionarios municipales y estatales, expertos en salud y seguridad, la comunidad de artistas y nuestros muchos socios, la Recording Academy y CBS pospusieron la 64ª Entrega Anual de los premios Grammy", informó la Academia junto a la CBS este miércoles.

"La salud y seguridad de los miembros de nuestra comunidad musical, la audiencia en vivo y los cientos de personas que trabajan incansablemente para producir nuestro programa sigue siendo nuestra principal prioridad. Dada la incertidumbre que rodea a la variante Ómicron, la celebración del espectáculo el 31 de enero asume demasiados riesgos. Esperamos celebrarla en una fecha futura, que se anunciará pronto", concluyeron.

Para la ceremonia de 2021, que estaba dispuesta a celebrarse en el Staples Center, las condiciones fueron similares ya que debido a la pandemia, se pospuso de enero a mediados de marzo y se realizó con muy poco público, principalmente los nominados y sus invitados.

Para la entrega de 2022 y por primera vez en la historia, las categorías más importantes de la noche cuentan con 10 candidatos diferentes. La lista de nominaciones de este año, está liderada por Jon Batiste con 11 candidaturas, seguido de Justin Bieber, Doja Cat y HER con ocho cada uno, y por último, billie Eilish y Olivia Rodrigo con siete candidaturas cada una.

