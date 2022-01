Se detecta el primer caso de flurona en Los Ángeles

(NOTICIAS YA).- Un centro de pruebas de Covid-19 en Los Ángeles confirmó el primer caso de flurona del condado. Se trata de un adolescente que había estado de vacaciones con su familia en México.

La familia de cinco miembros visitó Cabo San Lucas y a su regreso acudió al centro, debido a que algunos presentaban síntomas.

El joven se realizó la prueba el centro Getty en Brentwood, informó Steve Farzam, del sitio del 911.

Y es que ambas enfermedades respiratorias son causadas por diferentes virus.

Además, se informó que la madre dio positivo a coronavirus al día siguiente.

Farzam dijo que, aunque el caso de este paciente no es alarmante “sí puede ser problemático para alguien que tiene condiciones médicas preexistentes o cualquier persona inmunodeprimida”.

Según los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades como los síntomas son muy parecidos hacen falta pruebas de detección para identificar el virus.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dijo que la infección simultánea de más un virus respiratorio es bastante común y que el SARS-CoV-2 no es la excepción. Sin embargo, no pueden afirmar que han ocurrido con frecuencia porque no están haciendo un rastreo de manera sistemática.

Lo que sí se sabe es que este año han bajado las tasas de vacunación contra la influenza, según los CDC.

Por eso, los expertos insisten en que para evitar que la “flurona” se siga esparciendo lo primero que hay que hacer es vacunarse.

Hasta el momento no se tienen las consecuencias de contraer ambas enfermedades a la vez. No obstante, el Ministerio de Sanidad de Israel, está llevando a cabo una exhaustiva investigación para tratar de comprobar si la mezcla de los dos virus puede provocar efectos muchos más adversos, tanto en los vacunados como en los no vacunados.